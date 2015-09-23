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    Бышовец: «Мордовия» опустилась до уровня дворовой команды»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что игроки "Мордовии" показали безвольный футбол в матче девятого тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (4:6).

    "Я поддерживаю подведение итогов этой игры от Ахмеда Мусы, который сказал, что "армейцы" забивали мячи без сопротивления. Это большой вопрос, ведь команда, которая после первых 15 минут ведет 3:0, а затем вдруг останавливается и безвольно проигрывает.

    "Мордовия" - подготовленная команда, которая во многих матчах не уступает сопернику, но пропустить за 45 минут шесть мячей... это нужно опуститься до уровня дворовой команды.

    Очень хорошо отношусь к Гордееву, который в конце игры сказал, что удивлен безвольному выступлению своих футболистов. Мне кажется, что здесь речь идет не о заслуге ЦСКА, а о том, почему так сыграли в итоге хозяева", - заявил Бышовец.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.09.2015 09:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 23 сентября 2015, 12:40

      Самый невероятный договорнячище

      0
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      Рейтинг: +26

      dima556 23 сентября 2015, 09:51

      как будто слили игру. на договорняк очень смахивает. потому что после перерыва пропустить 6 мячей, это надо постараться....

      2
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      Рейтинг: +101

      Artemrud > dima556 23 сентября 2015, 09:58

      договорняк 4-6??? сходи к доктору

      0
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