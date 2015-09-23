Анчелотти может возглавить «Ливерпуль»

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, последним местом работы которого был мадридский "Реал", может сменить Брендана Роджерса на посту главного тренера "Ливерпуля". Англичане уже начали переговоры с 56-летним итальянцем. Возможная смена наставника "Ливерпуля" не кажется плохой идеей на фоне результатов клуба в текущем сезоне: после шести туров английской Премьер-лиги команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков.