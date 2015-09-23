Анчелотти может возглавить «Ливерпуль»

если бы Анчелотти или Клопп ... тогда было бы круто
Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, последним местом работы которого был мадридский "Реал", может сменить Брендана Роджерса на посту главного тренера "Ливерпуля". Англичане уже начали переговоры с 56-летним итальянцем. Возможная смена наставника "Ливерпуля" не кажется плохой идеей на фоне результатов клуба в текущем сезоне: после шести туров английской Премьер-лиги команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков.