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    Анчелотти может возглавить «Ливерпуль»

    Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, последним местом работы которого был мадридский "Реал", может сменить Брендана Роджерса на посту главного тренера "Ливерпуля". Англичане уже начали переговоры с 56-летним итальянцем. Возможная смена наставника "Ливерпуля" не кажется плохой идеей на фоне результатов клуба в текущем сезоне: после шести туров английской Премьер-лиги команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков.

    Источник: Express.co.uk

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    23.09.2015 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 сентября 2015, 17:55

      если бы Анчелотти или Клопп ... тогда было бы круто

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