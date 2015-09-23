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    Колосков: «Увеличение количества клубов - колоссальная ошибка!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил с резкой критикой инициативы увеличения количества клубов российской Премьер-лиги до 18 команд.

    "Категорически против! Категорически, это колоссальная ошибка. Причин несколько. Первая – у нас не хватает квалифицированных футболистов даже на 16 клубов, а здесь добавятся еще два. Вторая – у нас нет тренеров, посмотрите, какая текучка. Третья – нет денег на клубы, посмотрите, у скольких задолженности, какие вообще с финансами трудности. Четвертая – у нас нет прямо сейчас такого количества современных стадионов. Пятая – у нас полгода зима, куда ставить дополнительные четыре тура? Шестая – на сборников и так выпадает приличная нагрузка, здесь она еще больше увеличится. Если хотим угробить футбол, надо сделать 18 клубов. Если хотим хотя бы сохранить – надо оставить 16", - заявил Колосков.

    Напомним, что ранее президент РФС Виталий Мутко выступил с предложением увеличить количество команд Премьер-лиги до 18.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.09.2015 07:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2015, 12:15

      надо вообще оставить 12 команд два круга это 22игры после этого разбиваются на 6-ки и опять по два круга каждая 6-ка первые шесть разыгрывают медали и места в ЛЧ и ЛЕ вторая вылет и стыки с ФНЛ Итого 32 игры и чемпионат будет зрелищным и проходных игр не будет Представляете 4 матча Спартак -ЦСКА или Зенит-Спартак зрителей будет больше выгодно клубам и уровень чемпионата вырастет в разы а то что придумал Мутко это очередной маразм прав Колосков

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 > Garrincha58 23 сентября 2015, 12:46

      Че ты несешь??! Строить чемпионат в округ 5-6 богатых клубов?!! Остальные города с футбольными клубами, у которых нет таких денег не люди?!

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      Рейтинг: +10

      matros440 23 сентября 2015, 11:15

      Господин Колосков, вы не правы.

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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 23 сентября 2015, 11:14

      Со слов Колоскова - у нас вообще нет футбола. А так как его нет, то какие могут быть реформы того, чего нет. Маразм.

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 23 сентября 2015, 09:19

      Стадионы будут уже скоро и многие уже сейчас хотятят после проведения мундиаля переделать под бизнес центры,В Самаре строят,в Калиненграте,Волгограде,Саранс
      ке,В Н,Новгороде,В Сочи Фишт рекоструирукцию проходит,и куда потом денут эти современные стадионы под торговлю отдадут????

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      Рейтинг: +54

      Djazzz 23 сентября 2015, 09:12

      в январе холодно играть))

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 23 сентября 2015, 09:08

      "Причин несколько. Первая – у нас не хватает квалифицированных футболистов даже на 16 клубов, а здесь добавятся еще два".
      ___
      Ерунда. Если начать считать квалифицированных футболистов в РПЛ, то окажется, что их можно пересчитать по пальцам одной руки.
      ___
      "Вторая – у нас нет тренеров, посмотрите, какая текучка".
      ___
      Тренеры есть, а вот нормального адекватного руководства в клубах часто не хватает.
      ___
      "Третья – нет денег на клубы, посмотрите, у скольких задолженности, какие вообще с финансами трудности".
      ___
      Ха-ха, спасибо, поржал:) Посмотрите на состояние РФС - та же картина.
      ___
      "Четвертая – у нас нет прямо сейчас такого количества современных стадионов".
      ___
      И снова виноваты Шинники и Текстильщики. А то, что РФС разбрасывается миллиардами, которые непонятно куда и кому уходят, так то нормально. А ведь сколько стадионов можно было бы построить на те деньги.
      ___
      "Пятая – у нас полгода зима, куда ставить дополнительные четыре тура? "
      ___
      Уверен, что если хорошо подумать, то решение найдется.
      ___
      "Шестая – на сборников и так выпадает приличная нагрузка, здесь она еще больше увеличится. Если хотим угробить футбол, надо сделать 18 клубов. Если хотим хотя бы сохранить – надо оставить 16".
      ___
      Да посмотрев 90% матчей нашей сборной, можно подумать, что сборники уже давно устали, еще с 90-х.
      ___

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг > Z O D I A C 23 сентября 2015, 12:44

      Абсолютно верно !!!

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 > Z O D I A C 23 сентября 2015, 12:49

      Во многом согласен!

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