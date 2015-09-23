Агаев: «Сможем сыграть с «Зенитом» в открытый футбол»

Главный тренер тверской "Волги" Эмин Агаев перед матчем 1/16 финала Кубка России, в котором его команда будет встречаться с "Зенитом", поделился своими ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, что встреча состоится в среду, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

- Халк, Гарай и Витсель не поехали в Тверь. У вашей команды появился дополнительный шанс?

- Если бы основные игроки "Зенита" приехали в Тверь, это было бы намного лучше для развития и популяризации футбола. Но если они выставят смешанный состав, то мы, думаю, сможем сыграть в открытый футбол.

- За игрой кого из легионеров "Зенита" вам интересно наблюдать?

- В своей футбольной карьере я встречал легионеров лучше Данни. Даже не знаю, как ответить на ваш вопрос…

- Кто лидеры современной "Волги"?

- У нас нет ярко выраженных лидеров, но вратари Дмитрий Романенко и Петр Устинов, полузащитник Никита Сергеев, нападающие Артем Рощин и ветеран Сергей Коровушкин могли бы претендовать на роль лидера команды.

- В чем, на ваш взгляд, проблемы современного "Зенита"?

- В первую очередь, наверное, в психологии.

- Три матча "Зенит" не может выиграть дома. Это будет дополнительно давить на питерскую команду?

- Я все-таки не главный тренер "Зенита". Не знаю, но, когда команды премьер-лиги едут играть с представителями второго дивизиона, определенные мысли в головах футболистов есть.