Михайлович: «После первого пропущенного гола мы запаниковали»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал матч шестого тура Серии А против «Удинезе» (2:3).

«Первый тайм у нас получился, и игра шла в одни ворота. Мы выигрывали 0:3, и в перерыве я сказал игрокам, что матч, к сожалению, продолжается 90 минут, а не 45, и поэтому нужно продолжать играть так же. Сразу после перерыва мы пропустили и запаниковали. Думаю, это часть процесса развития команды, и нужно научиться справляться с такими моментами», - сказал Михайлович.

Также наставник прокомментировал игру нападающего Марио Балотелли.

«Он провел отличный матч. На протяжении всего матча его били по ногам, но Марио ни разу не ответил. Он взял свой гнев под контроль и сыграл восхитительно. Он был лучшим на поле сегодня».