Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Левандовски: «Я просто хотел бить по воротам»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от пента-трика, который он сделал в матче шестого тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (5:1). На то, чтобы забить пять голов, ему понадобилось девять минут.

    «Я очень доволен, это было невероятно. Я просто хотел бить по воротам и не думал, что из этого получится. Мы проигрывали и понимали, что нужно забить хотя бы дважды. Но пять мячей – это немыслимо. Гвардиоле не нужно что-то мне объяснять: я знаю, что я должен делать на поле», - говорит Левандовски.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2015 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      fenomen1983 23 сентября 2015, 12:00

      Надо глянутт на это чудо. Это космос!сомневаюсь, что кто либо побьет этот рекорд

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11