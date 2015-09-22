Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков, Ромуло и Дмитрий Комбаров не сыграют с «Волгой» НН в Кубке

    Стали известны имена футболистов «Спартака», которые готовятся к матчу 1/16 Кубка России против нижегородской «Волги».

    В игре смогут принять участие: Артем Ребров, Антон Митрюшкин, Сергей Паршивлюк, Кирилл Комбаров, Сальваторе Боккетти, Сердар Ташчи, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Арас Озбилиз, Александр Зотов, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Зелимхан Бакаев, Куинси Промес, Зе Луиш, Александр Козлов.

    Напомним, что матч между "Спартаком" и "Волгой" состоится 23 сентября в Нижнем Новгороде в 18.00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11