Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вольфсбург» и другие результаты

    В матче шестого тура Бундеслиги «Бавария» одержала волевую победу над «Вольфсбургом». На гол Калиджиури Роберт Левандовски ответил своими пятью мячами, оформив пента-трик в течение десяти минут.

    В других матчах тура «Вердер» проиграл «Дармштадту», «Герта» взяла три очка в игре с «Кельном», а «Ингольштадт» уступил «Гамбургу».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

    Бавария – Вольфсбург – 5:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Калиджиури, 26; 1:1 – Левандовски, 50; 2:1 – Левандовски, 52; 3:1 – Левандовски, 54; 4:1 – Левандовски; 5:1 – Леваедовски, 60.

    Дармштадт – Вердер – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Йоханссон, 19, 1:1 – Вагнер (с пенальти), 31; 2:1 - Вагнер, 84.

    Герта – Кельн – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ибишевич; 2:0 - Ибишевич, 90.

    Ингольштадт – Гамбург – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 - Грегорич, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 27 сентября 2015, 00:31

      коста нереален

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      fenomen1983 23 сентября 2015, 00:58

      Вот это выстрел!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vest01 22 сентября 2015, 23:44

      Левандовски ай-да красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 22 сентября 2015, 23:03

      Не волевую победу, а разгромную победу одержал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 22 сентября 2015, 23:02

      Офигеть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      TRACTOR 22 сентября 2015, 22:57

      Прекрасный матч)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11