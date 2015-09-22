Фергюсон: «Сегодня есть только два футболиста мирового класса – Месси и Роналду»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон расссказал, кого он считает игроками поистине мирового класса. В его карьере таковых было всего четверо.

«Читая газеты или слушая телекомментаторов, можно подумать, будто в мире полно игроков мирового класса. По-моему, сегодня играют только два таких футболиста – Месси и Роналду. Я бы не хотел унижать или критиковать великолепных или очень хороших футболистов, с которыми я работал на протяжении своей 26-летней карьеры в «Юнайтед», однако только четверо были мирового класса – Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз», - рассказал Фергюсон.