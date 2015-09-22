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    Фергюсон: «Сегодня есть только два футболиста мирового класса – Месси и Роналду»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон расссказал, кого он считает игроками поистине мирового класса. В его карьере таковых было всего четверо.

    «Читая газеты или слушая телекомментаторов, можно подумать, будто в мире полно игроков мирового класса. По-моему, сегодня играют только два таких футболиста – Месси и Роналду. Я бы не хотел унижать или критиковать великолепных или очень хороших футболистов, с которыми я работал на протяжении своей 26-летней карьеры в «Юнайтед», однако только четверо были мирового класса – Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз», - рассказал Фергюсон.

    Источник: Daily Mail

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    22.09.2015 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      HardPony 23 сентября 2015, 02:20

      ну те кто читал его автобиографию не будут удивлены такими высказываниями

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 сентября 2015, 21:30

      Гиггз,по моему скромному мнению,игрок как раз очень хороший,но не мирового уровня,он всю карьеру отыграл на высочайшем уровне,предан одному клубу,великий безусловно,но по игре,не мирового уровня!

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      Рейтинг: +24

      Audi R8 22 сентября 2015, 21:22

      ван Нистелрой, по моему скромному мнению, был на уровне Скоулза и Гиггза. да и Ван Дер Сар в дьявольскую эпоху был в пятерке, а то и в тройке лучших голкиперов мира.

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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 22 сентября 2015, 21:17

      Утрирует

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