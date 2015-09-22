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    Стеллоне: «Настало время выигрывать, пусть даже некрасиво»

    Главный тренер «Фрозиноне» Роберто Стеллоне поделился ожиданиями от завтрашнего поединка Серии А против «Ювентуса». Наставник надеется набрать первые очки в сезоне.

    «Похоже, что нам не светит даже ничья, но в футболе никому ничего не гарантировано. Наши футболисты здоровы и готовы выложиться полностью. Пришло время пожертвовать красотой и содержанием игры ради очков. Настало время выигрывать, пусть даже некрасиво», - сказал Стеллоне.

    Источник: Football.ua

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    22.09.2015 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 23 сентября 2015, 14:29

      "и тут на поле у одного из футболистов Фрозиноне выпадает разводной ключ из трусов"

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