Стеллоне: «Настало время выигрывать, пусть даже некрасиво»

Главный тренер «Фрозиноне» Роберто Стеллоне поделился ожиданиями от завтрашнего поединка Серии А против «Ювентуса». Наставник надеется набрать первые очки в сезоне.

«Похоже, что нам не светит даже ничья, но в футболе никому ничего не гарантировано. Наши футболисты здоровы и готовы выложиться полностью. Пришло время пожертвовать красотой и содержанием игры ради очков. Настало время выигрывать, пусть даже некрасиво», - сказал Стеллоне.