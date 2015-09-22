Дисквалификация Паулисты отменена

Футбольная ассоциация Англии приняла решение об отмене дисквалификации защитника «Арсенала» Габриэля Паулисты.

Напомним, что Паулиста получил прямую красную карточку в матче против «Челси» после провокации со стороны Диего Косты. За это он мог быть дисквалифицирован на три матча, однако «Арсенал» подал апелляцию, и FA ее удовлетворила. Футболист сможет принять участие в игре с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка лиги.

При этом обвинения в неспортивном поведении Паулисты остаются в силе и будут рассмотрены отдельно.