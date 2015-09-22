Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дисквалификация Паулисты отменена

    Футбольная ассоциация Англии приняла решение об отмене дисквалификации защитника «Арсенала» Габриэля Паулисты.

    Напомним, что Паулиста получил прямую красную карточку в матче против «Челси» после провокации со стороны Диего Косты. За это он мог быть дисквалифицирован на три матча, однако «Арсенал» подал апелляцию, и FA ее удовлетворила. Футболист сможет принять участие в игре с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка лиги.

    При этом обвинения в неспортивном поведении Паулисты остаются в силе и будут рассмотрены отдельно.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 19:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11