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    «Барселона» подала запрос о внесении Турана в заявку

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может заменить в заявке команды травмированного Рафинью.

    Напомним, что в декабре 2014 ФИФА запретила каталонскому клубу заявлять новых футболистов в течение двух трансферных окон в связи с нарушениями регламента регистрации несовершеннолетних игроков. Однако правила гласят, что в экстренных ситуациях внесение изменений в заявку возможно. Этим и намерена воспользоваться «Барселона».

    «Мы связались с ФИФА и испанской федерацией по вопросу замены Рафиньи. Правила, кажется, позволяют заявить Турана вне трансферного окна».

    Источник: Daily Mail

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    22.09.2015 19:16
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