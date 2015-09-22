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    Гацкан: «Нужно будет хлопнуть дверью на прощание»

    Полузащитник сборной Молдовы Александр Гацкан рассказал о настрое на один из завершающих матчей отборочного турнира ЧЕ-2016 против сборной России.

    «Отставка Куртеяна была неожиданной. Разговоров о таком развитии событий не было. Тренер, который будет готовить команду к ближайшим матчам, мне незнаком. Узнал о нем только вчера. Из-за дисквалификации сыграть со сборной России я не смогу, но, уверен, команда постарается набрать очки, которых у нас очень мало. Так сказать, нужно будет хлопнуть дверью на прощание. У нас много хороших футболистов. Ребята должны показать себя. Положительным для нас будет результат, при котором команда наберет очки», – сказал Гацкан.

    Напомним, вчера в отставку был отправлен главный тренер сборной Молдовы Александр Куртеян.

    Источник: Р-Спорт

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    22.09.2015 19:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      NEMETS 77 24 сентября 2015, 14:39

      МЫ ЭТУ ДВЕРЬ ОТКРЫЛИ НА ОТКРЫТИЕ АРЕНЕ НАПОМНЮ 1-1 ГОЛ РОССИИ КСТАТИ С СОМНИТЕЛЬНОГО ПЕНАЛЬТИ А ДОМА ПОСТОРАЕМСЯ ЕЁ ХЛОПНУТЬ ДА ПОСИЛЬНЕЕ !!!! FORTA MOLDOVA !!!!

      -2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > NEMETS 77 24 сентября 2015, 21:35

      Молдова гавно!!!

      -2
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      Рейтинг: +8

      NEMETS 77 > CSKA №1 24 сентября 2015, 22:03

      От говна слышу !! Молдова или россия не может быть говном , говном могут быть только такие которые кроме как писать всякие обидные вещи ни на что не способны !!!!! Да я согласен что со стороны силы россия намного сильнее молдовы по игрокам по инфраструктуре но и молдова тоже может преподнести сюрприз так что не раслабляйтесь какбы молдове нечего терять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 23 сентября 2015, 17:38

      Вы товарищ из Молдовы сначала откройте эту дверь, чтобы ею хлопнуть

      -2
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