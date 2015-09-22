Гарсия: «Таблица сейчас играет исключительно психологическую роль»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия высказался по поводу текущего положения команды.

«Интер» начал здорово, но в начале двух предыдущих сезонов у нас было по пять побед в пяти матчах. Слишком рано говорить, что чемпионат завершился. Не забывайте о командах, которые сейчас позади нас.

Сейчас таблица играет лишь психологическое значение. Чем больше игр мы выигрываем, тем ближе мы подбираемся к вершине, поэтому я недоволен, что мы не выиграли у «Сассуоло».

У нас 8 очков, мы обыграли «Ювентус» и сыграли вничью с «Барселоной», так что вряд ли наше начало сезона можно назвать катастрофическим», – отметил француз.