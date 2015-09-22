Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гарсия: «Таблица сейчас играет исключительно психологическую роль»

    Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия высказался по поводу текущего положения команды.

    «Интер» начал здорово, но в начале двух предыдущих сезонов у нас было по пять побед в пяти матчах. Слишком рано говорить, что чемпионат завершился. Не забывайте о командах, которые сейчас позади нас.

    Сейчас таблица играет лишь психологическое значение. Чем больше игр мы выигрываем, тем ближе мы подбираемся к вершине, поэтому я недоволен, что мы не выиграли у «Сассуоло».

    У нас 8 очков, мы обыграли «Ювентус» и сыграли вничью с «Барселоной», так что вряд ли наше начало сезона можно назвать катастрофическим», – отметил француз.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11