Колосков: «Расширение Премьер-лиги до 18 команд будет катастрофой»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свое отношение к идее расширения Премьер-лиги до 18 клубов.

«Российская Премьер-лига не нуждается в расширении до 18 клубов. Увеличение числа команд чемпионата будет катастрофой, которую мы не переживем. Уменьшать до 14 тоже не стоит, самый оптимальный вариант – это 16. Мы уже давно соблюдаем такой регламент, и я лично боролся за это 26 лет. Два новых клуба обязательно понизят общий уровень игры в Премьер-лиге.

В России не так много хороших игроков и специалистов. Таких людей и на 16 команд едва хватает. А сейчас мы видим, что многие молодые тренеры не оправдывают возложенных на них надежд. Основная нагрузка ложится на узкий круг наиболее квалифицированных мастеров. Эти футболисты выступают в чемпионате, еврокубках и в составе своих сборных. Мы просто угробим лучших игроков, если добавим им ещё соперников. Особенно при нашей сегодняшней инфраструктуре и погодных условиях», – заявил он.