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    Колосков: «Расширение Премьер-лиги до 18 команд будет катастрофой»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свое отношение к идее расширения Премьер-лиги до 18 клубов.

    «Российская Премьер-лига не нуждается в расширении до 18 клубов. Увеличение числа команд чемпионата будет катастрофой, которую мы не переживем. Уменьшать до 14 тоже не стоит, самый оптимальный вариант – это 16. Мы уже давно соблюдаем такой регламент, и я лично боролся за это 26 лет. Два новых клуба обязательно понизят общий уровень игры в Премьер-лиге.
    В России не так много хороших игроков и специалистов. Таких людей и на 16 команд едва хватает. А сейчас мы видим, что многие молодые тренеры не оправдывают возложенных на них надежд. Основная нагрузка ложится на узкий круг наиболее квалифицированных мастеров. Эти футболисты выступают в чемпионате, еврокубках и в составе своих сборных. Мы просто угробим лучших игроков, если добавим им ещё соперников. Особенно при нашей сегодняшней инфраструктуре и погодных условиях», – заявил он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2015 16:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 23 сентября 2015, 09:20

      тоесть молодежь никакая, а вот только я батькой был ))

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 сентября 2015, 08:04

      игроков угробят?каких?...вы их контрактами денежными гробите

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 сентября 2015, 21:26

      Полностью поддерживаю Колоскова. Сначала нормальные стадионы строить нужно.

      -1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 22 сентября 2015, 20:46

      Колосков - идиот.

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