Гарай, Шатов, Файзулин, Витсель и Халк не помогут «Зениту» в Твери

Зенит даже третьим составом обязан обыграть Волгу, стоя на одной ноге
Защитник Эсекьель Гарай, полузащитники Олег Шатов, Аксель Витсель и Виктор Файзулин, а также нападающий Халк не поехали вместе с «Зенитом» в Тверь на матч 1/16 Кубка России против местной «Волги».
Полностью заявка чемпионов России на эту игру выглядит следующим образом:
Вратари:
Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
Защитники:
Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;
Полузащитники:
Хави Гарсия, Вячеслав Зинков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Алексей Евсеев, Денис Ткачук, Дмитрий Богаев, Артем Попов, Данни;
Нападающие:
Павел Долгов, Артем Дзюба.