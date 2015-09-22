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    Гарай, Шатов, Файзулин, Витсель и Халк не помогут «Зениту» в Твери

    Защитник Эсекьель Гарай, полузащитники Олег Шатов, Аксель Витсель и Виктор Файзулин, а также нападающий Халк не поехали вместе с «Зенитом» в Тверь на матч 1/16 Кубка России против местной «Волги».

    Полностью заявка чемпионов России на эту игру выглядит следующим образом:

    Вратари:

    Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

    Защитники:

    Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

    Полузащитники:

    Хави Гарсия, Вячеслав Зинков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Алексей Евсеев, Денис Ткачук, Дмитрий Богаев, Артем Попов, Данни;

    Нападающие:

    Павел Долгов, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.09.2015 15:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 22 сентября 2015, 21:28

      Зенит даже третьим составом обязан обыграть Волгу, стоя на одной ноге

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 сентября 2015, 20:36

      Нельзя на полуспущенных ехать! Можно и поплатиться!!!

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 22 сентября 2015, 20:32

      Кубок России нам не нужен, как я понимаю.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 22 сентября 2015, 17:15

      боятся великого СПАРТАКА!

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > PNZ1985 22 сентября 2015, 23:58

      нах твой спам, лч впереди

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