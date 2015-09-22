Бендтнер мог стать игроком «Спартака»

Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал о своем возможном переезде в Россию.

«Поехал бы я в Россию? В таких случаях я всегда отвечаю: «А почему нет?» Если я правильно помню, в своe время у меня уже был вариант с переездом в Россию. Кажется, когда Лаудруп приглашал в «Спартак». Я отказался, потому что на тот момент был абсолютно счастлив в «Арсенале». Сейчас я, возможно, принял бы другое решение. Все мои знакомые, которые выступали в России, всегда рассказывали о вашем чемпионате только хорошее. Говорили о том, что это классный опыт и классная страна.



Единственный русский игрок, которого я хорошо знаю, живeт в Санкт-Петербурге. Мой друг Аршавин. Мы не говорили с тех пор, как он ушeл из «Арсенала». Но он классный парень», – сказал датчанин.