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    Бендтнер мог стать игроком «Спартака»

    Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал о своем возможном переезде в Россию.

    «Поехал бы я в Россию? В таких случаях я всегда отвечаю: «А почему нет?» Если я правильно помню, в своe время у меня уже был вариант с переездом в Россию. Кажется, когда Лаудруп приглашал в «Спартак». Я отказался, потому что на тот момент был абсолютно счастлив в «Арсенале». Сейчас я, возможно, принял бы другое решение. Все мои знакомые, которые выступали в России, всегда рассказывали о вашем чемпионате только хорошее. Говорили о том, что это классный опыт и классная страна.

    Единственный русский игрок, которого я хорошо знаю, живeт в Санкт-Петербурге. Мой друг Аршавин. Мы не говорили с тех пор, как он ушeл из «Арсенала». Но он классный парень», – сказал датчанин.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.09.2015 15:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 сентября 2015, 19:21

      Вспомнила бабка, как девкой была:-)))

      0
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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 22 сентября 2015, 15:23

      Ещё бы не классный, бухали сним наверное , как скоты)

      1
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA > Wilhelmson 22 сентября 2015, 16:31

      заедая халявными чипсами

      1
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