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    Билич рассчитывает на успех в Кубке Лиги

    Тренер лондонского «Вест Хэма» Славен Билич рассчитывает удачно выступить в Кубке Английской Лиги. «Молотобойцы» начнут турнир выездным матчем с «Лестером».

    «Сегодняшняя игра важна для нас. Это соревнование, в котором мы можем победить. Никогда не знаешь, что произойдет, но мы выложимся на сто процентов. Мы постараемся победить в соревновании, пусть мы и не фавориты, но таков наш подход. Если будет возможность, я дам отдых футболистам, которые играли против «Ньюкасла» и «Манчестер Сити», – подчеркнул хорват.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2015 14:20
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