Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Монтелла может стать главным тренером «Лацио»

    Римский «Лацио» задумался о смене главного тренера. Основными кандидатами на этот пост, который сейчас занимает Стефано Пиоли, называют Винченцо Монтеллу, Роберто Донадони и Вальтер Маццарри.

    Потерпев на старте сезона два разгромных поражения от «Кьево» и «Наполи» (0:4 и 0:5 соответственно), клуб находится на 10 строчке таблицы серии А с шестью очками. Также римляне не сумели квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Positive141 22 сентября 2015, 21:24

      Монтелла же провел лучшие годы играя за Романисти.могут и побить для профилактики.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11