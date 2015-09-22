Монтелла может стать главным тренером «Лацио»

Римский «Лацио» задумался о смене главного тренера. Основными кандидатами на этот пост, который сейчас занимает Стефано Пиоли, называют Винченцо Монтеллу, Роберто Донадони и Вальтер Маццарри.

Потерпев на старте сезона два разгромных поражения от «Кьево» и «Наполи» (0:4 и 0:5 соответственно), клуб находится на 10 строчке таблицы серии А с шестью очками. Также римляне не сумели квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов.