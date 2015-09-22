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    Видеотрансляция матча «ПСЖ» - «Генгам» - на «Бомбардире»

    "ПСЖ" ведет борьбу за четвертое чемпионство подряд в Лиге 1. После двух неудачных матчей команда на своем поле принимает "Генгам", который трижды проиграл на старте, но затем выдал серию из трех побед.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка "ПСЖ" - "Генгам" в 22:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2015 21:22
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