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    Стойка: «В матче с Россией будем биться за каждый мяч»

    Новый главный тренер сборной Молдовы Стефан Стойка обещает дать бой сборной России в матче отбора Евро-2016.

    "В матче с Россией должны сыграть так, чтобы после игры мы сказали, что сделали все, что могли. Я понимаю разговоры о том, что Молдова маленькая страна и нам сложно играть в атакующий футбол с более сильными сборными из стран, население которых намного больше, чем наши 3,5 млн.

    В матче с Россией мы будем биться за каждый мяч. Сколько очков хотим набрать в ближайших матчах? Хотим набрать максимум. Мы должны стараться выигрывать, ведь представляем всю страну", - заявил Стойка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2015 11:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101

      Ver 24 сентября 2015, 07:16

      Уже и стойки заговорили....

      0
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      Рейтинг: +8

      NEMETS 77 23 сентября 2015, 17:31

      Россия кстати забила с пеналти с очень сомнительного пенальти так что неговорите гоп :-)

      0
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      Рейтинг: +8

      NEMETS 77 22 сентября 2015, 20:45

      Явно забыли игру на открытие арене напомню 1-1

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 22 сентября 2015, 17:02

      Стойка: «В матче с Россией будем биться за каждый мяч»
      Сетка: «Буду пропускать все мячи»
      Перекладина: «Вообще нах не приду на матч»

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 сентября 2015, 12:32

      А мне нравится его настрой! Населения-как в Ростове, а достойно сыграть очень хочет! Мы же на Лихтенштейн так же настраиваемся...

      0
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      Рейтинг: +10

      gfhthj > Сармат Ростов 22 сентября 2015, 16:51

      Население Ростова - 1,1млн))

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 22 сентября 2015, 11:44

      Вы представляете страну,но сольетесь 3:0(((

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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 22 сентября 2015, 11:40

      россия выграет 3-0

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