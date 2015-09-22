Стойка: «В матче с Россией будем биться за каждый мяч»

Новый главный тренер сборной Молдовы Стефан Стойка обещает дать бой сборной России в матче отбора Евро-2016.

"В матче с Россией должны сыграть так, чтобы после игры мы сказали, что сделали все, что могли. Я понимаю разговоры о том, что Молдова маленькая страна и нам сложно играть в атакующий футбол с более сильными сборными из стран, население которых намного больше, чем наши 3,5 млн.



В матче с Россией мы будем биться за каждый мяч. Сколько очков хотим набрать в ближайших матчах? Хотим набрать максимум. Мы должны стараться выигрывать, ведь представляем всю страну", - заявил Стойка.