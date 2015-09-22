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    Веркаутерен: «Победа в Кубке позволит выйти в Лигу Европы»

    Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен перед кубковым матчем против "Тамбова" нацеливает свою команду на победу в турнире.

    – Победа в Кубке – это кратчайший путь в евротурниры. Здесь не нужно играть тридцать матчей. Всего за пять игр ты можешь обеспечить себе выход в еврокубки. Здесь может произойти все, что угодно. Так что мы постараемся выиграть его.

    – Повезете в Тамбов основных игроков?

    – Основной состав – это более широкое понятие. Иногда в основу не проходят сильные игроки, поскольку тренерский штаб делает определенные изменения в составе. Тот, кто попадает в заявку на конкретный матч, тот и является игроком основного состава. В Тамбове я хочу дать некоторым игрокам возможность показать, на что они способны. Но также я не собираюсь играть только игроками дубля.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    22.09.2015 11:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 22 сентября 2015, 11:46

      Губеху раскатал!!!ЦСКА выиграет кубок

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