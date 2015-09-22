Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веретенников: «Команда даже не знает, где будет жить»

    Главный тренер "Луч-Энергии" Олег Веретенников дал свой комментарий по поводу сложной финансовой ситуации в клубе из Владивостока.

    "Сейчас в команду пришли новые руководители, им достались в наследство огромные долги. С прошлого года. При этом нет никакой помощи от властей Приморского края и – самое главное – от нашего спонсора, а ее хочется увидеть. Футболистам должны по премиальным и зарплате еще за прошлый сезон. В этом сезоне есть небольшая задержка по зарплате, но перед игроками, игравшими в прошлом сезоне, висит более серьезный долг – две зарплаты (еще две закрыли новые руководители клуба) и премии. Очень серьезная проблема, и она никак не решается, при этом к игрокам никаких претензий нет. Даже в таких условиях пытаемся выигрывать, добиваться результата, идти на пятом месте.

    У нас все-таки не такая простая команда, у нас очень большие перелеты и ситуация все больше и больше усугубляется. Во время игры футболисты забывают о долгах, но у них же семьи, дети... А больше всего пугает, что нас выселяют с места, где мы базировались – летим сейчас во Владивосток и не знаем, где будем жить. Условия на старой базе, которая есть у команды – ну очень спартанские", - заявил Веретенников.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 22 сентября 2015, 11:48

      Снимайтесь с чемпа,зачем вам играть?!!!

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11