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    Фергюсон: «Райола увел Погба у «Манчестер Юнайтед»

    Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вспомнил о том, как его клуб потерял полузащитника Поля Погба, который затем раскрылся в "Ювентусе".

    "У нас с Погба был контракт, который позволял продлить его еще на один год. Мы уже были готовы подписать новое соглашение, но тут на сцене появился Мино Райола и переубедил 18-летнего парня. Ему удалось втереться в доверие к Погба и его семье, и француз ушел в "Ювентус". В мире есть два агента, которых я ненавижу. И Райола - один из них", - заявил Фергюсон.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2015 10:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Fanat APL 22 сентября 2015, 17:22

      Ты кто? Большой цирк переехал на бомбардир и клоун почувствовал себя личностью?
      Он в отличии от тебя известная личность мирового класса

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    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 22 сентября 2015, 10:49

      ))) ахахаха, старого хитрого пердуна скупердяя шотландца таки провели )). И не сказать что Райола сделал Погба плохо, он сделал как раз его успешным.

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