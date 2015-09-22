Видеотрансляция матча «Удинезе» - «Милан» - на «Бомбардире»

"Милан", который неплохо усилился этим летом, забуксовал на старте Серии А, проиграв оба выездных матча. Сегодня команда Синиши Михайловича отправляется в гости к "Удинезе", который после сенсационной победы над "Ювентусом" резко сдал и проиграл три встречи подряд.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка "Удинезе" - "Милан" в 21:45.