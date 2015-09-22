Фергюсон: «Гвардиола мог возглавить «МЮ», но не перезвонил мне»

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон признался, что хотел видеть Хосепа Гвардиолу наставником "красных дьяволов" после своего ухода из команды.

"Я обедал с Гвардиолой в 2012 году в Нью-Йорке. но тогда не мог сделать ему такое предложение, потому что сам не был уверен в своем уходе. Я восхищался им - он выиграл много трофеев с "Барселоной". Я попросил Пепа позвонить мне перед тем, как он примет предложение другого клуба. Но он не перезвонил и возглавил "Баварию", - отметил Фергюсон в своей автобиографии.