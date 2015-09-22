Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорчук: «Боруссия» в группе - это хорошо»

    Главный тренер азербайджанской "Габалы" Роман Григорчук ждет противостояния с дортмундской "Боруссией" в Лиге Европы.

    "Боруссия" в группе? Конечно, хорошо. Если взять всю футбольную жизнь, когда-то мы будем вспоминать именно то, с кем играли. Мне запомнилось, как 10 лет мы еще с "Вентспилсом" сыграли 0:0 с "Ньюкаслом" в Англии. Думаю, что игра с "Боруссией" мне тоже запомнится. К тому же помериться силами с самой "Боруссией" – это вообще интересно. Прочувствовать атмосферу на их стадионе и выдержать – это тоже будет для нас хорошим тестом", - заявил Григорчук.

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 09:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген 22 сентября 2015, 10:04

      Напихают вам по самые помидоры.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. > Кудайберген 24 сентября 2015, 20:04

      Напихаем мы в твой краснодар барашек..........

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11