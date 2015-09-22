Григорчук: «Боруссия» в группе - это хорошо»

Главный тренер азербайджанской "Габалы" Роман Григорчук ждет противостояния с дортмундской "Боруссией" в Лиге Европы.

"Боруссия" в группе? Конечно, хорошо. Если взять всю футбольную жизнь, когда-то мы будем вспоминать именно то, с кем играли. Мне запомнилось, как 10 лет мы еще с "Вентспилсом" сыграли 0:0 с "Ньюкаслом" в Англии. Думаю, что игра с "Боруссией" мне тоже запомнится. К тому же помериться силами с самой "Боруссией" – это вообще интересно. Прочувствовать атмосферу на их стадионе и выдержать – это тоже будет для нас хорошим тестом", - заявил Григорчук.