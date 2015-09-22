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    Мутко: «Зачем «Амкару», «Мордовии» и «Уфе» столько легионеров?»

    Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз высказал свое мнение о лимите на легионеров в российском чемпионате.

    "Нравится это или нет, но нужна защита своего рынка, увеличение требований к приглашению легионеров. Я вынужден все матчи РФПЛ смотреть и абсолютно уверен: во многих клубах могли бы наши ребята играть. В чем смысл держать легионеров? Удивляюсь региональным клубам, которые почти все на бюджете. Какой смысл от такого количества иностранцев "Амкару", "Мордовии", "Уфе"? Они все равно внизу. У "Кубани" нет игроков, что ли? Надо работать и с агентами, и со школами, чтобы разобраться с этим", - заяавил Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.09.2015 08:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 22 сентября 2015, 13:51

      Региональным клубам на бюджете, из этого самого бюджета нужно выделять деньги на развитие молодёжного футбола.
      а так как нет средств из бюджета на млодёж на выделяют, то эти самые клубы приобретают посредственных легионеров что бы вписаться в финансовый файр-плей.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 сентября 2015, 10:28

      А нахрена они мясным,бомжам и коням? При таком раскладе нахрена они вообще нужны? Умник, мля...

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 22 сентября 2015, 09:43

      Вот тут Мутко абсолютно правильно говорит! Надо вообще запретить командам с бюджетным финансированием иметь больше двух легионеров!

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      Рейтинг: +56

      FduchFM > Pravdin_V 22 сентября 2015, 09:50

      Хотел сначало написать "Бред!!"
      Но напишу : А толку, сударь вчем будет прок ? На какой такой фактический результат это повлияет ?
      Как по мне надо академии футбольные строить поднять их до уровня ,

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