Мутко: «В Премьер-лиге должно быть 18 команд»

Президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение об оптимальном количестве команд в российской Премьер-лиге.

"Я сторонник того, чтобы в РФПЛ играло 18 команд, но должна быть экономическая основа. У нас три приватных клуба, остальные в той или иной степени привязаны к бюджетам субъектов РФ. Субъектам сейчас крайне сложно, этот период надо пройти. Привлекать спонсоров тяжело, в бизнесе все не совсем стабильно. Надеюсь, год-два, и этот период закончится, и тогда можно будет говорить", - заявил Мутко.