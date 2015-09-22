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    Мутко: «В Премьер-лиге должно быть 18 команд»

    Президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение об оптимальном количестве команд в российской Премьер-лиге.

    "Я сторонник того, чтобы в РФПЛ играло 18 команд, но должна быть экономическая основа. У нас три приватных клуба, остальные в той или иной степени привязаны к бюджетам субъектов РФ. Субъектам сейчас крайне сложно, этот период надо пройти. Привлекать спонсоров тяжело, в бизнесе все не совсем стабильно. Надеюсь, год-два, и этот период закончится, и тогда можно будет говорить", - заявил Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.09.2015 08:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      IRISTON 22 сентября 2015, 22:15

      будет интересно. после ЧМ по любому

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 сентября 2015, 16:04

      3 это Спартак ЦСКА и Краснодар? с 2 последними я не очень уверен

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 сентября 2015, 15:19

      Да хоть 40 толку то,если по тв даже спартак-зенит не показывают,то что тогда ждать от газовик- Уфа например

      1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 22 сентября 2015, 15:10

      сразу видно чудак полный ноль в футболе

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2015, 14:05

      тупизм очередной от муткова

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 22 сентября 2015, 13:55

      календарь игр в таком случае надо будет вписывать декабрьские игры на юге, т.к. в том же Питере в ноябре-декабре на стадион почти никто не ходит.
      два часа торчать на ветру... а если снег?... а если дождь?

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose > Lakhamu 22 сентября 2015, 14:16

      Во-первых Клуб из Сочи полюбасу нужно будет в чемпионат протаскивать, во-вторых Аланию тоже.

      -2
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      Рейтинг: +193

      westerose 22 сентября 2015, 13:43

      2 команды Мутко будет финансировать со своего кармана.

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 22 сентября 2015, 11:42

      16 за глаза!Больше не надо!!!

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      Рейтинг: +94

      Виталич 22 сентября 2015, 11:16

      18 команд и весна-осень...

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 сентября 2015, 10:36

      Сначала календарь сгенерируйте,вы 30 матчей не можете организовать без скандалов,а как ещё 4 недели вписывать,будет забавно посмотреть )))

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