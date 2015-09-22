Халк спел и станцевал на Невском проспекте

Кроссавчег! Может это еу поможет понять, что играет в России за российский клуб и надо пенальти забивать и побеждать..
Нападающий "Зенита" Халк принял участие в благотворительной акции клуба под названием "Давай-давай", во время которой проходил сбор пожертвований для Артема Двуреченских, который болен острым лимфобластным лейкозом (раком крови) и нуждается в трансплантации костного мозга.
Перед началом акции, которая собрала 1 335 461 рублей, Халк пообещал станцевать и спеть на Невском проспекте. Вчера бразилец выполнил свое обещание. Кроме того, он подарил футболку Артему Двуреченских.