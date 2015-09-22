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    Халк спел и станцевал на Невском проспекте

    Нападающий "Зенита" Халк принял участие в благотворительной акции клуба под названием "Давай-давай", во время которой проходил сбор пожертвований для Артема Двуреченских, который болен острым лимфобластным лейкозом (раком крови) и нуждается в трансплантации костного мозга.

    Перед началом акции, которая собрала 1 335 461 рублей, Халк пообещал станцевать и спеть на Невском проспекте. Вчера бразилец выполнил свое обещание. Кроме того, он подарил футболку Артему Двуреченских.

    Не знаю, какой приeм мне окажут в Мадриде, однако мы вместе выиграли много титулов, в том числе и Лигу чемпионов. Будет приятно снова вернуться на «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реал» навсегда останется в моeм сердце. Если забью гол, то праздновать его не буду»
    Не знаю, какой приeм мне окажут в Мадриде, однако мы вместе выиграли много титулов, в том числе и Лигу чемпионов. Будет приятно снова вернуться на «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реал» навсегда останется в моeм сердце. Если забью гол, то праздновать его не буду»
    Не знаю, какой приeм мне окажут в Мадриде, однако мы вместе выиграли много титулов, в том числе и Лигу чемпионов. Будет приятно снова вернуться на «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реал» навсегда останется в моeм сердце. Если забью гол, то праздновать его не буду»

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.09.2015 07:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23

      Трувор 23 сентября 2015, 09:10

      Кроссавчег! Может это еу поможет понять, что играет в России за российский клуб и надо пенальти забивать и побеждать..

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 22 сентября 2015, 11:17

      Хорошая, добрая промо-акция Не Футболом единым живет человек, еще поет и пляшет. Доброе дело сделал - "+", где - то там поставится!

      5
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 сентября 2015, 10:24

      Мля, стыдно такое читать... Дзюба, покерист хренов, а ты где???

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 сентября 2015, 10:20

      Для Россиянина танцует Бразил... В Зените РУССКИХ что-ль нет? А Халку РЕСПЕКТ!!!

      4
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      Рейтинг: +272

      Inks 22 сентября 2015, 08:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Акциии". Ребят, честное слово, противно такие опечатки видеть на популярном сайте

      -4
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