Ди Мария: «Все, чего я достиг в «Реале», осталось в моем сердце»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мыслями о том, каково ему будет играть против своего бывшего клуба мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Когда стало известно о переезде в Париж, я сказал жене, что нам достанется "Реал". Не знаю, как меня примет публика, но вместе мы выиграли "десиму" и многое другое. По завершении моего последнего матча в "Реале" - против "Атлетико" - болельщики провожали меня стоя, так как было уже известно о моем переходе в "Манчестер Юнайтед". Думаю, вернуться на "Сантьяго Бернабеу" будет здорово. Если забью, то праздновать не стану. Все, чего я достиг в этом клубе, осталось в моем сердце», - сказал аргентинец.