Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ди Мария: «Все, чего я достиг в «Реале», осталось в моем сердце»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мыслями о том, каково ему будет играть против своего бывшего клуба мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

    «Когда стало известно о переезде в Париж, я сказал жене, что нам достанется "Реал". Не знаю, как меня примет публика, но вместе мы выиграли "десиму" и многое другое. По завершении моего последнего матча в "Реале" - против "Атлетико" - болельщики провожали меня стоя, так как было уже известно о моем переходе в "Манчестер Юнайтед". Думаю, вернуться на "Сантьяго Бернабеу" будет здорово. Если забью, то праздновать не стану. Все, чего я достиг в этом клубе, осталось в моем сердце», - сказал аргентинец.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 30 сентября 2015, 10:07

      с нетерпением жду матч с ПСЖ. Очень интересно понаблюдать за его игрой против Реала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Нох4о95 22 сентября 2015, 17:50

      Как игрока и теперь как человека уважаю его , то что сделал с ним Реал это было подло ... Позор Пересу !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Antimessi95 22 сентября 2015, 08:28

      Respekt Angel

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11