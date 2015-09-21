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    Парфенов: «В ворота «Тосно» залетает вообще все»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал игру своей команды в матче 12 тура ФНЛ против «Луча-Энергии» (0:2).

    «Хочу поблагодарить ребят, не опустили руки после первого, второго удаления. Играли до конца, хотели исправить ситуацию, но не получилось. К сожалению, нам залетает вообще все. А мы забить не можем. По самоотдаче и желанию никаких вопросов нет. Мы допускали позиционные ошибки, тактические, но настрой был серьезный. Мы хотели победить.

    Я не сказал бы, что первый тайм был провальным. Начали хорошо, но пропущенный гол спутал планы, потом пришлось перестраиваться. Ничего особенного не говорил, нужно было просто переломить ход матча. Восстанавливаться будем, как обычно. Приедем на базу. Восстановиться успеем», - сказал Парфенов.

    Источник: ФНЛ

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    21.09.2015 23:37
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