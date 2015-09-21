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    На «Казань-Арена» укладывают газон

    Министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов проинформировал, что на стадионе "Казань-Арена" в ближайшее время начнется процесс укладки футбольного поля.

    «Мы завершили весь демонтаж, убрали строительные леса, крышу и плитку. Сейчас начнется инсталляция газона, он уже существует. Это будет рулонный газон, по укладке которого у нас уже есть опыт», - сказал Леонов.

    Казанский «Рубин» планирует возобновить выступления на «Казань-Арена» в ноябре. Стадион "Казань-Арена" был открыт в июле 2013 года. Его вместимость составляет 45379 зрителей. Этим летом арена принимала чемпионат мира по водным видам спорта и по этой причине не была доступна для проведения футбольных матчей.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2015 23:14
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