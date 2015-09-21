Кононов: «Мы проиграли центр поля, оттуда были забиты все три гола»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче девятого тура российской Премьер-лиги против «Урала» (1:3).

«Поздравляю «Урал», который сегодня отыграл очень хорошо и создал много моментов. В принципе, голы стали следствием этого. Первый тайм был обоюдоострым — и у нас были моменты, и «Урал» кое-что создал. Нам где-то не сопутствовала удача при реализации моментов, во втором тайме также у нас был шанс — Быстров мог забивать при счете (1:2). Но дело в другом. Мы абсолютно не сыграли то, что хотели. Было много потерь мяча в центре поля, из-за этого мы отдавали инициативу и свободные зоны, а «Урал» — быстрая команда. Мы проиграли центр поля, оттуда были забиты все три гола. Выезд в Дортмунд, возможно, сказался. Много моральных сил было потрачено. Думаю, мы недовосстановились психологически, а вот функционально были готовы хорошо», - сказал Кононов.