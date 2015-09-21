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    Канунников: «Сегодня мы наиграли максимум на одно очко»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился своими впечатлениями от игры девятого тура чемпионата России против московского «Динамо» (0:0).

    «Максимум, на что мы сегодня наиграли, – это одно очко. «Динамо» все 90 минут выглядело мобильнее, интереснее. Сказалась игра в Швейцарии – нам сегодня пришлось очень тяжело. «Динамо» доминировало, именно несколько хороших моментов. Спасибо Сереге Рыжикову и обороне, которые сохранили ворота сухими. В атаке же у нас совсем ничего не получалось.

    Как отнесусь к поездке в Хабаровск? Уже известно, кто едет на Дальний Восток, какой будет состав. Но если скажут ехать – поедем. Нужно побеждать. Мы плохо начали чемпионат, проиграли в еврокубках, и Кубок России не стоит забрасывать», - отметил нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 22:38
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