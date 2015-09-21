Чалый: «Намеки Билялетдинова о том, что я его подсидел? Бог ему судья»

Исполняющий обязанности главного тренера казанского "Рубина" Валерий Чалый прокомментировал результат игры с московским «Динамо» (0:0) и дал понять, что его дальнейшую судьбу будет решать руководство клуба.

– У нас сейчас очень тяжелый отрезок. Выступаем в различных турнирах, в том числе Лиге Европы, право играть в которой нам предоставило "Динамо". Сегодня были проблемы с составом. Не смогли сыграть основные игроки Карадениз и Кузьмин. Эдуардо мог выйти только на замену. Благодарен ребятам за то, что они проявили мужество, бились до конца. Давление со стороны "Динамо" было, но у нас тоже было несколько моментов. Рад, что удалось сыграть на ноль.

Был разговор с руководством о том, чтобы вы избавились от приставки "и.о."?

– Мое дело тренировать. Главное, что команда набирала очки. А вопрос о приставке решать руководству.

Ничью можно назвать положительным исходом для "Рубина"?

– Важно каждое очко, которое мы зарабатываем. Все идет в нашу копилку, которая будет подсчитываться в конце сезона.

Как вы отнеслись к намекам Рината Билялетдинова на то, что вы его подсидели?

– Бог ему судья

В Хабаровск полетит основной состав?

– Вопрос решается.