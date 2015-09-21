ФА может наказать Косту и Габриэля

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста и защитник «Арсенала» Габриэль могут быть подвергнуты дополнительному наказанию от федерации футбола Англии. Сообщается, что действия обоих игроков в субботнем лондонском дерби расцениваются как «неподобающее жесткое поведение».

Коста и Габриэль были участниками стычки, по итогам которой бразильский защитник ударил испанца ногой. Также будет рассматриваться эпизод, в котором форвард «аристократов» нанес удар в лицо другому защитнику «канониров» Лорану Косиельны.