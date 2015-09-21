Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФА может наказать Косту и Габриэля

    Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста и защитник «Арсенала» Габриэль могут быть подвергнуты дополнительному наказанию от федерации футбола Англии. Сообщается, что действия обоих игроков в субботнем лондонском дерби расцениваются как «неподобающее жесткое поведение».

    Коста и Габриэль были участниками стычки, по итогам которой бразильский защитник ударил испанца ногой. Также будет рассматриваться эпизод, в котором форвард «аристократов» нанес удар в лицо другому защитнику «канониров» Лорану Косиельны.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2015 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      Aza23becks 22 сентября 2015, 21:52

      Такие твари, как Коста и Педро, разбавят коллектив Кэйхиллов и Ивановичей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 21 сентября 2015, 23:49

      Жаль одно, раз уж все равно коста выпросила карточку, я бы на месте габриэля дал бы с локтя на прощание. все равно дисква, что так что так

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Tex > JI e x a 22 сентября 2015, 00:38

      Так бы ему дали ещё матчей 10 с верху!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11