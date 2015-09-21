Кобелев: «Обидно, что не смогли выиграть. У нас было подавляющее преимущество»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результат домашнего матча с «Рубином» в рамках девятого тура Премьер-лиги (0:0).

«Давно не видел такого превосходства одной команды над другой. У нас было подавляющее преимущество. Обидно, что не смогли выиграть, имея много голевых моментов. Не хватило одного гола по такой игре. Жирков сыграл в центре, потому что Зобнин устал и мы ему дали отдохнуть. Юра вышел и хорошо сыграл. К нему нет вопросов, как и ко всей команде», - сказал Кобелев в эфире телеканала "Наш Футбол".