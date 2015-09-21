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    РФПЛ. «Динамо» и «Рубин» голов не забили

    В заключительном матче девятого тура РФПЛ "Динамо" и "Рубин" счет так и не открыли. Встреча не изобиловала опасными моментами. С приемуществом на поле действовали хозяева, однако ключ к обороне казанцев так и не нашли.

    Чемпионат Роcсии. РФПЛ. 9-й тур

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Динамо: Габулов, Морозов, Губочан, Дьяков, Козлов, Жирков, Денисов, Ташаев, Ионов, Кокорин, Погребняк.

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин (Устинов, 64), Котуньо, Кверквелия, Камболов, Кисляк, Оздоев (Эдуардо, 68), Благо, Канунников, Дядюн, Портнягин (Девич, 56).

    Предупреждения: Кверквелия, 23; Кокорин, 27; Кисляк, 44.

    Судья: Владимир Москалев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 20:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ASRomeo 21 сентября 2015, 21:12

      Динамо (Москва) – Рубин (Казань) - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

      Голы: 0:1 - Ахмедов, 21; 1:1 - Подберезкин, 35; 2:1 - Асеведо, 67; 3:1 - Фонтанельо, 72.

      это столько не засчитали что ли? :-D

      -1
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      Рейтинг: +10

      ASRomeo > orlovcar 21 сентября 2015, 21:25

      это вы с каких гор спустились, товарищ? я указал на ошибку редакторов, которые эти фамилии разместили в этой новости!

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > ASRomeo 21 сентября 2015, 21:31

      ASRomeo, спасибо за внимательность. Новостник действительно ошибся. Сейчас новость приведена в порядок.

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