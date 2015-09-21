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    Раньери: «У Марсьяля может сложиться фантастическая карьера»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал результативный дебют форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля в английской Премьер-лиге. Француз в двух своих первых матчах за манкунианцев забил три мяча.

    «Думаю, для него было очень важно забить. За него было заплачено много денег, и люди ждут от него многого. Но нужно дать ему расти постепенно. Он фантастический игрок, но важно, чтобы он сохранял свое спокойствие. Нужно позволить ему сконцентрироваться на своей работе, и я уверен, у него может сложиться фантастическая карьера», - заявил наставник.

    Источник: Skysports

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    21.09.2015 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 21 сентября 2015, 20:39

      Сложится а ТЬСЯ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер > Тот еще Бобер 21 сентября 2015, 20:39

      удалите это пжл : )

      1
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Тот еще Бобер 21 сентября 2015, 21:21

      Фигушки:) Не все же вам (и другим юзерам) наших новостников в ошибках уличать:)

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