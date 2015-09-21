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    Пятницкий: «Спартак» вполне способен побороться за победу в Премьер-лиге»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился своими мыслями о перспективах красно-белых в этом сезоне.

    «Я считаю, что «Спартак» вполне способен побороться за победу в Премьер-лиге уже в этом сезоне. Позади только треть чемпионата, все еще возможно. Вспомните позапрошлый сезон, когда тот же ЦСКА сумел сократить большое отставание от «Зенита» и в итоге победить в чемпионате. Так что у «Спартака» есть шансы навязать борьбу армейцам.

    В последних играх мы видели, как ЦСКА допускает осечки. В восьмом туре красно-синим не удалось удержать комфортное преимущество в матче с «Зенитом». С «Мордовией» армейцам лишь чудом удалось вырвать победу после (0:3). Все этого говорит о возможном спаде в игре ЦСКА. Учитывая возможный уход Леонида Слуцкого в сборную, ситуация в клубе может осложниться. Армейцы настроены на максимальный результат по всем фронтам, и это тоже может повлечь за собой потерю очков в самый ненужный момент», - сказал Пятницкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 19:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1481

      GM 22 сентября 2015, 10:38

      Это он после последней игры СпаМа такое выдал?!!!
      Очередной красно-белый мечтатель, однако.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2015, 23:01

      Думаю в этом году это не реально-в еврокубки попасть это реально,возможно даже кубок взять-но не чемпионство в этом году.

      1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 21 сентября 2015, 21:32

      Пока не будет хорошей зашиты стабильной то нереально

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 21 сентября 2015, 20:14

      Ну зачем опять взяли тренера без опыта???Тогда зачем меняли Карпина ,он хоть серебро брал дважды и раз бронзу что этого мало было??? Так теперь получайте с 5-8 место Аленичев такой же результат покажет как и Якин,,,

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 сентября 2015, 19:37

      Кони ошибки допускают,но свои очки берут! И дважды за три игры не проигрывают командам с дна таблицы!!!

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin 21 сентября 2015, 19:31

      Еврокубки уже будет достижением.

      1
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 21 сентября 2015, 19:20

      Пятницкий сон рассказывает.

      1
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