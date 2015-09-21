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    Кононов: «Замена Ахмедова сказалась на игре»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов посетовал на неудачную игру своей команды в центральной зоне поля в матче 9-го тура российской Премьер-лиги против "Урала" (1:3) в Екатеринбурге.

    "У нас не получалась игра в центральной зоне. Мы давали пространство сопернику. Два мяча были забиты нам из центра. И сами не так много создавали моментов. Где-то не повезло, когда Быстров мог сравнять счет, но это футбол.

    Замена Ахмедова? Это сказалось на игре. Вся команда сегодня не оправдала ожиданий. Все провалили игру. Я недоволен, как игроки провели матч", — рассказал Кононов в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 сентября 2015, 21:57

      Все у нас хорошо, не надо паники.

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    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 21 сентября 2015, 21:02

      Быки заелись и наелись, позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!

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