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    Скрипченко: «Урал» победил заслуженно»

    Исполняющий обязанности главного тренера "Урала" Вадим Скрипченко не скрывал своей радости после домашней победы над "Краснодаром" (3:1) в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги.

    "Самое главное было изучить соперника. Нужно было перекрыть центр возле нашей штрафной и в целом это получить. Важно было переходить в быстрые контратаки. Наверное, эмоционального запала не хватило "Краснодару" после Лиги Европы. Считаю, мы заслуженно победили.

    Ерохин в роли центрфорварда? Саша проделал огромную работу сегодня. Из-под него много строилось атак, он был связующим звеном", - рассказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 18:41
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