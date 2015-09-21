Скрипченко: «Урал» победил заслуженно»

Исполняющий обязанности главного тренера "Урала" Вадим Скрипченко не скрывал своей радости после домашней победы над "Краснодаром" (3:1) в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги.

"Самое главное было изучить соперника. Нужно было перекрыть центр возле нашей штрафной и в целом это получить. Важно было переходить в быстрые контратаки. Наверное, эмоционального запала не хватило "Краснодару" после Лиги Европы. Считаю, мы заслуженно победили.

Ерохин в роли центрфорварда? Саша проделал огромную работу сегодня. Из-под него много строилось атак, он был связующим звеном", - рассказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".