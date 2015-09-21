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    РФПЛ. «Урал» одержал волевую победу над «Краснодаром»

    В заключительном матче девятого тура РФПЛ "Урал" обыграл "Краснодар". Гости первыми открыли счет на 21 минуте усилиями Одила Ахмедова, однако это не заставило хозяев растеряться. Еще до перерыва счет сравнял Вячеслав Подберезкин. На 67 минуте Герсон Асеведо вывел хозяев вперед, а еще через пять минут Пабло Фонтаньело укрепил приемущество екатеринбургцев.

    Чемпионат Роcсии. РФПЛ. 9-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар - 3:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 - Ахмедов, 21; 1:1 - Подберезкин, 35; 2:1 - Асеведо, 67; 3:1 - Фонтанельо, 72.

    Урал: Жевнов, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Фидлер, Сапета, Подберезкин (Хозин, 90), Кулаков, Ерохин, Асеведо (Емельянов, 84), Лунгу (Билоног, 88)

    Краснодар: Дикань, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Петров, Мамаев, Каборе, Ахмедов (Газинский, 23), Перейра (Лаборде, 53), Быстров (Вандерсон, 73), Смолов.

    Предупреждения: Каборе, 44; Газинский, 71.

    Судья: Игорь Федотов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 18:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 сентября 2015, 22:19

      СОГЛАСЕН....НЕ ГОТОВЫ МОРАЛЬНО...ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ГОЛОВЫ...ЭТО ДЕЛО ТРЕНЕРА...НУ А КОМАНДА ОЧЕНЬ ДОСТОЙНАЯ...

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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 сентября 2015, 21:51

      Мне кажется просто берегут силы для "ЛЕ". Невелико горе, что наш "Краснодар" проиграл, будут и большие победы!!!!!!!!!!!!!Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 сентября 2015, 21:45

      НЕДАРОМ ГОВОРЯТ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА...СЫРОЙ ЕЩЁ КРАСНОДАР...УЧИТЕСЬ У АНГЛИЧАН...НЕЗАВИСИМО ОТ СТАТУСА ПРОВОДИТЬ МНОГО МАТЧЕЙ

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 сентября 2015, 21:49

      Да но не все клубы вот Сити юве продул сразу в чемпионате тоже проиграл. Зависит от того на сколько они морально готовы

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 сентября 2015, 19:31

      Неожиданно... Наверное, тур такой: и мясные охватили, и занял ничему сгонять, и кони провели очень подозрительную игру...

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 21 сентября 2015, 18:48

      Что-то казачков штормит...

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 сентября 2015, 18:39

      КОШМАР!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 сентября 2015, 18:38

      ДА УЖ!

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 21 сентября 2015, 18:31

      Матч с боруссией сказался . С победой Урал.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > 21 сентября 2015, 21:31

      А ну да лидер чемпионата Португалии легкий соперник забыл извините !

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