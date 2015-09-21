Дзюба: «Очень хочу забить гол «Спартаку»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что мечтает забить гол в ворота своего бывшего клуба – московского "Спартака".

"Забить в ворота "Спартака"? Праздновать не буду, но забить очень хочу!" – признался Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба.

Дзюба отметил различия между фанатами клубов.

"У них все разное. Но объединяет их то, что они очень многочисленные и агрессивно настроенные. И поддерживают мощно, и освистывают, если что-то не получается, тоже мощно", - добавил Артем.