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    Дзюба: «Очень хочу забить гол «Спартаку»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что мечтает забить гол в ворота своего бывшего клуба – московского "Спартака".

    "Забить в ворота "Спартака"? Праздновать не буду, но забить очень хочу!" – признался Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба.

    Дзюба отметил различия между фанатами клубов.

    "У них все разное. Но объединяет их то, что они очень многочисленные и агрессивно настроенные. И поддерживают мощно, и освистывают, если что-то не получается, тоже мощно", - добавил Артем.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.09.2015 17:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2015, 23:04

      Великий бомбардир имеющий один мяч за девять тура-рассказал о своей мечте.КЛОУН

      2
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      Рейтинг: +8

      Jovani 21 сентября 2015, 21:34

      Хуля этот Дзюба пиздит на фанов спартачей?! Хуисос сука!!!

      -3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 сентября 2015, 21:19

      бабе своей гол забей

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 сентября 2015, 18:40

      Может и забьёт... Может и зарплата будет как у Халка :-)))

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 21 сентября 2015, 18:36

      Забить-то он хочет, да кто ж ему даст. :-)))

      2
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      Рейтинг: +34

      Смит80 21 сентября 2015, 18:34

      Спартак, Ростов, Зенит
      Опять Артем трындит,
      Поступок нужно совершать!
      Потом уж можно обсуждать.

      2
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Смит80 21 сентября 2015, 18:46

      А как ту не обсудить
      Ведь сайт для этого здесь создан быть
      Поэтому пускай вещают пацаны
      И кстати здесь не могут дать пизды!

      5
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 сентября 2015, 18:20

      херли Долгов,когда Саша ещё Саша!!!!

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 сентября 2015, 18:20

      да,забивает он проблемотично!!!!я не понимаю,как можно личное переводить на поле(я про Кержа)не профессионально минимум!

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 18:47

      Не согласен. Саша Кержаков остался в 2004-2006. Его время прошло. в 2014 - он провел 14 игр забил всего 3 раза.(21%) В 2004 = 29 игр - 18 голов(62%) ! Дзюба пока не лучше 9 игр - 2 гола.(45%) В Ростове Серия 27-17 (63%)! К примеру Думбия 2013(до продажи) = 22игр 18голов.(81%), Сейчас 5 игр -3 гол.(60%) Вот такой нужен Центральный форвард Зениту!

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Смит80 23 сентября 2015, 01:21

      что у тебя с арифметикой? Давно разругались?

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 сентября 2015, 17:51

      Нет уж отпразднуй)

      0
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