Куртеян покинул пост наставника сборной Молдавии

Главный тренер сборной Молдавии Александр Куртеян встретился с руководителем молдавского футбола Павлом Чебану. По итогам встречи была принята отставка специалиста, о чем говорится на официальном сайте федерации футбола страны. Напомним, что контракт Куртияна был рассчитан до окончания отборочного цикла Евро-2016.

22 сентября состоится пресс-конференция, на которой будет официально представлен новый главный тренер сборной Стефан Стойка, работающий в "Зимбру". Он будет готовить команду к матчу со сборной России. Игра состоится в Кишиневе 9 октября.