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    Куртеян покинул пост наставника сборной Молдавии

    Главный тренер сборной Молдавии Александр Куртеян встретился с руководителем молдавского футбола Павлом Чебану. По итогам встречи была принята отставка специалиста, о чем говорится на официальном сайте федерации футбола страны. Напомним, что контракт Куртияна был рассчитан до окончания отборочного цикла Евро-2016.

    22 сентября состоится пресс-конференция, на которой будет официально представлен новый главный тренер сборной Стефан Стойка, работающий в "Зимбру". Он будет готовить команду к матчу со сборной России. Игра состоится в Кишиневе 9 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 15:20
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