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    Колантуоно: «Не могу осуждать фанатов»

    Главный тренер "Удинезе" Стефано Колантуоно после неудачного матча в четвертом туре серии А с "Эмполи" (1:2) признался, что понимает недовольство болельщиков.

    "Я лишь недавно в команде, поэтому я не могу осуждать их за протесты. Но могу с уверенностью заявить, что команда нуждается в болельщиках. Если они свистят с трибун, то мы, наверное, заслужили это. Но мы будем стараться исправить нашу игру, бороться за каждый мяч", - заявил тренер на пресс-конференции.

    Следующий матч "Удинезе" проведет уже во вторник. Их соперником будет "Милан".

    Источник: Football Italia

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    21.09.2015 14:41
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