Колантуоно: «Не могу осуждать фанатов»

Главный тренер "Удинезе" Стефано Колантуоно после неудачного матча в четвертом туре серии А с "Эмполи" (1:2) признался, что понимает недовольство болельщиков.

"Я лишь недавно в команде, поэтому я не могу осуждать их за протесты. Но могу с уверенностью заявить, что команда нуждается в болельщиках. Если они свистят с трибун, то мы, наверное, заслужили это. Но мы будем стараться исправить нашу игру, бороться за каждый мяч", - заявил тренер на пресс-конференции.

Следующий матч "Удинезе" проведет уже во вторник. Их соперником будет "Милан".