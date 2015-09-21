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    Колыванов: «Нужно работать и набирать очки»

    Главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов рассказал о своей встрече с руководством клуба.

    "У нас действительно состоялся разговор с генеральным директором "Уфы" Шамилем Газизовым. Ситуация сейчас непростая, но мы пришли к единому мнению. Нужно двигаться дальше, работать и стараться набирать очки.

    Вместе с руководством клуба мы решили, что будет неправильно, если я сейчас уйду. За последние три года мы проделали огромную работу, которая дает пищу для размышлений", - рассказал Колыванов.

    На данный момент "Уфа" располагается на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав в девяти матчах пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 13:52
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