Колыванов: «Нужно работать и набирать очки»

Главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов рассказал о своей встрече с руководством клуба.

"У нас действительно состоялся разговор с генеральным директором "Уфы" Шамилем Газизовым. Ситуация сейчас непростая, но мы пришли к единому мнению. Нужно двигаться дальше, работать и стараться набирать очки.

Вместе с руководством клуба мы решили, что будет неправильно, если я сейчас уйду. За последние три года мы проделали огромную работу, которая дает пищу для размышлений", - рассказал Колыванов.

На данный момент "Уфа" располагается на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав в девяти матчах пять очков.