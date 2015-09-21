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    Павлюченко и Аршавин не сыграют с «Шинником»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев не смог назвать сроки появления на поле форварда Романа Павлюченко. Таком образом, бывший нападающий сборной России пропустит матч 1/16 финала Кубка России с "Шинником", который состоится 23 сентября в Ярославле.

    "Павлюченко травмирован, он не сыграет. Когда он вернется в строй, мне пока сказать сложно, поскольку он только сейчас приступит к индивидуальным тренировкам.

    Аршавин? Думаю, что ему немало времени понадобится на восстановление. Он только начинает потихонечку бегать", - отметил Ташуев.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2015 13:15
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